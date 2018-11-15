В Киеве около 300 домов остаются без отопления

Работы по замене части теплотрассы на улице Саксаганского, где выявлено дополнительное повреждение сети, пока продолжаются.

В Киеве сегодня около 300 домов остались без теплоснабжения из-за проблем на сетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета относительно аварий в начале отопительного сезона.

«Много проблем. «Киевтеплоэнерго» в круглосуточном режиме ликвидирует аварии. Большое повреждение на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, где провалился асфальт, его ликвидировали, но обнаружили дополнительное повреждение, которое может вызвать аварию. Там службы работают над заменой сети. В других проблемных местах также продолжаются работы. И временно сейчас около 300 домов без тепла», - сказал Кличко.

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По словам мэра, он дал поручение как можно быстрее устранить проблемы и обязательно информировать жильцов домов о проводимых работах.

Также Кличко подчеркнул необходимость информировать киевлян о том, когда будет восстановлено теплоснабжение в их доме, потому что часто киевляне не могут получить эту информацию от ЖЭКов и других обслуживающих компаний.

Как сообщал УНИАН, вчера активисты из города Смела Черкасской области, которое осталось без отопления, устроили пикет под зданием Кабинета министров. Люди требуют, чтобы им в дома дали тепло.