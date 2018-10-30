Последнее слово Януковича в суде ожидается 19 ноября

Председательствующий по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем госизмены судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко прекратил дебатную речь адвоката Александра Байдыка и объявил о завершении стадии прений.

9 ноября в суде по рассмотрению дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены ожидается выступление обвиняемого с последним словом.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как адвокат Януковича Александр Байдык подал очередное ходатайство о возобновлении судебного следствия председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что прекращает судебные прения, объявляет их завершенными и попросил участников процесса определиться со стадией реплик, которые предшествуют выступлению обвиняемого с последним словом.

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"Принимая во внимание, что речь Байдыка фактически направлена на постоянное повторение одних и тех же положений, выходит за рамки уголовного производства, суд считает необходимым остановить речь защитника Бадыка", - подчеркнул судья.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко отметил, что сторона обвинения не имеет т необходимости в этой стадии, а поэтому стадии реплик в процессе не будет.

После этого Девятко объявил о завершении прений.

"Учитывая, что стадия реплик не наступила, суд постановил объявить судебные прения законченными. И суд предлагает обсудить вопрос о предоставлении обвиняемому последнего слова", - сказал судья.

После этого он, обращаясь к адвокатам Александру Горошинскому и Александру Байдыку, попросил их определиться, на какую дату суд может назначить выступление Януковича с последним словом.

Горошинский начал говорить, что не может этого сказать, поскольку еще не получил аккредитации в качестве адвоката в Минюсте России.

В ответ судья Девятко отметил, что, исходя из предыдущих заявлений Горошинского о том, что он обратится в российский Минюст с просьбой ускорить процедуру аккредитации, суд назначает выступление Януковича с последним словом на 10.00 19 ноября.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 на дебатах в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.