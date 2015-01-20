Из Львовской области могут мобилизовать 600 переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время брифинга заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Владимир Харчук.

Читайте такжеВ Украине официально началась частичная мобилизацияОн также отметил, что по итогам прошедшей волны мобилизации добровольно вошли в ряды украинской армии 23 переселенца с востока и Крыма, которые находились на Львовщине.