Из Львовской области могут мобилизовать 600 переселенцев
17:50, 20 января 2015Общество
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В Львовской области по состоянию на сегодняшний день проживает около 600 переселенцев, которые пригодны к несению военной службы и могут быть мобилизованы на общих основаниях.
На Львовщине есть 600 переселенцев, которых могут мобилизовать / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время брифинга заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Владимир Харчук.
Читайте такжеВ Украине официально началась частичная мобилизацияОн также отметил, что по итогам прошедшей волны мобилизации добровольно вошли в ряды украинской армии 23 переселенца с востока и Крыма, которые находились на Львовщине.
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