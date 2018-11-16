На Львовщине шахтеры заблокировали трассу с требованием выплатить им зарплату (видео)

Работники "Львовуголь" утверждают, что за два месяца им задолжали почти 250 миллионов гривень.

В Львовской области шахтеры заблокировали въезд на пункт пропуска Рава-Русская, требуя выплатить долги по зарплатам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В забастовке приняли участие около сотни шахтеров «Львовуголь». По их данным, предприятие задолжало за сентябрь и октябрь восьми тысячам рабочих почти 250 миллионов гривень. Трассу они перекрыли около девяти утра, но коллапса на дороге удалось избежать, поскольку митингующие пропускали автомобили каждые 15 минут.

«У людей накипело настолько, что они готовы к радикальным действиям», - отметил председатель профсоюза шахты «Междуреченская» госпредприятия «Львовуголь» Василий Лесняк.

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На место инцидента приехали чиновники и пообещали ускорить выплаты зарплат. Так, заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский пообещал, что шахтеры получат зарплаты уже сегодня.

Шахтеры разошлись, но пригрозили вновь перекрыть трассу, если не получат денег.

Напомним, сотрудники Дубенской районной больнице в Ривненской област перекрыли международную трассу Киев-Чоп с требованием выплатить им зарплату, которую задолжали почти за 4 месяца.