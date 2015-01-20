За неделю в зоне АТО уничтожены командные пункты военных РФ и около 300 боевиков - советник Авакова
Также уничтожено значительное количество российских военнослужащих, ударами артиллерии ликвидированы их командные пункты.
Украинские военные на востоке Украины за прошлую неделю уничтожили около 300 российских боевиков.
Об этом народный депутат от партии «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
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«По нашим данным, погибло около 300 террористов за последнюю неделю в результате мощных артиллерийских контрударов, как под Донецким аэропортом, так и под Горловкой, Комсомольском, Волновахой», - сказал Геращенко.
По его словам, уничтожено значительное количество российских военнослужащих, ударами артиллерии ликвидированы их командные пункты.
«На сегодня Украина показала Путину, что в состоянии дать по зубам», - сказал Геращенко.