За неделю в зоне АТО уничтожены командные пункты военных РФ и около 300 боевиков - советник Авакова

Украинские военные на востоке Украины за прошлую неделю уничтожили около 300 российских боевиков.

Об этом народный депутат от партии «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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«По нашим данным, погибло около 300 террористов за последнюю неделю в результате мощных артиллерийских контрударов, как под Донецким аэропортом, так и под Горловкой, Комсомольском, Волновахой», - сказал Геращенко.

По его словам, уничтожено значительное количество российских военнослужащих, ударами артиллерии ликвидированы их командные пункты.

«На сегодня Украина показала Путину, что в состоянии дать по зубам», - сказал Геращенко.