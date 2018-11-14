"Транспортный коллапс" в Киеве: движение на мостах столицы затруднено

На Бульваре Дружбы народов в результате ДТП также образовалась пробка.

Ситуация с движением на столичных дорогах улучшилась после утреннего коллапса, вызванного снегопадом, однако движение на некоторых улицах и мостах Киева все еще затруднено.

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По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 18:30 пробка возникла на Броварском проспекте за Мостом Метро, в напралении Днепровского района. Существенно осложнен проезд на Южном мосту и Мосту Патона (на последнем произошла ДТП).

На Бульваре Дружбы народов в результате ДТП также образовалась пробка.

Напомним, киевляне оказались не готовы к утреннему снегопаду, несмотря на предупреждения синоптиков. Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП, из-за чего образовались 10-бальные пробки.