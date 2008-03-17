Киевским гаишникам запретили перекуры
18:45, 17 марта 2008Общество
735 0
Милиции тоже не повезло...
Сотрудникам киевской милиции и Государственной автоинспекции запретили курение во время выполнения служебных обязанностей.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Киева, ссылаясь на сегодняшнее совещание с участием начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве Виталия ЯРЕМЫ, где было принято соответствующее решение.
В то же время, УНИАН не удалось получить в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве официальную информацию по этому поводу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter