Киевским гаишникам запретили перекуры

Сотрудникам киевской милиции и Государственной автоинспекции запретили курение во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Киева, ссылаясь на сегодняшнее совещание с участием начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве Виталия ЯРЕМЫ, где было принято соответствующее решение.

В то же время, УНИАН не удалось получить в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве официальную информацию по этому поводу.