Не могут больше мерзнуть: жители Смелы устроили пикет под Кабмином (видео)

Накануне в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Активисты из города Смела Черкасской области, которое осталось без отопления, устроили пикет под зданием Кабинета министров. Люди требуют, чтобы им в дома дали тепло.

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Об этом сообщается в сюжете «ТСН». Отмечается, что 80 тысяч жителей города фактически остались без отопления. Температура в квартирах – до 12 градусов тепла. Не работают детсады и школы, в больницах холодно.

Отмечается, что поставщик, который предоставлял отопления в доме, задолжал 80 миллионов гривень. В то же время, жители исправно платили за отопление.

Митингующие говорят, что пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. Они обращались к местной власти, но безуспешно.

В Киев, как сообщается, прибыл также и мэр города Смела, его якобы пригласили в Кабинет министров, где он должен был выступить с докладом по ситуации. Городской голова, как утверждается, пошел в Кабмин, однако буквально через несколько минут вышел, поскольку пропуск на вход ему почему-то аннулировали.

В то же время, в правительстве рассматривался вопрос Смелы. Сейчас есть решение по проведению в городе перевыборов.

Завтра в Смелу отправляется делегация в составе чиновников и представителей «Нафтогаза», которые будут присутствовать на сессии горсовета. Кроме того, возбуждено уголовное дело о бездеятельности городской власти.

Накануне в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед «Нафтогазом» и отсутствия соглашений об их реструктуризации.

Ключевые проблемные ситуации с производителями тепла в настоящее время сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.