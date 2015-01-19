На Донбасс на этой неделе доставят новую партию украинского гуманитарного груза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Нас чрезвычайно тревожит обострение гуманитарной ситуации на территории, которая находится под оккупацией. Это касается тех людей, которые не интересуют террористов, – это дети-инвалиды, пожилые люди, больные», - отметила она.

«По поручению президента Украины правительство сегодня формирует большой гуманитарный груз: 26 машин, которые будут представлять все регионы Украины, и будет составлять 330 тонн», - отметила Геращенко.

По ее словам, уже на этой неделе груз будет направлен на Донбасс, где будет распределен между этими территориями.

«Мы сейчас изыскиваем возможность, чтобы доставить адресную часть этого груза в специальные социальные учреждения, которые находятся на оккупированной территории, к тем людям, которые не имеют ничего общего с терроризмом», - сказала она.

Полностью отвечать за доставку этого груза, по ее словам, будут МВД и ГСЧС.

В свою очередь, как отметил председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский, отправка гуманитарного груза на Донбасс запланирована на 22 января.

«Мы 21 января полностью отрабатываем готовность, проводим технический осмотр автомобилей, которые будут добираться 3 колоннами, этот алгоритм уже отработан», - сказал он.

По его словам, первая колонна будет отправлена из Павлограда в Краматорск; вторая колонна будет направляться из Харькова в Краматорску; третья колонна будет двигаться из Харькова в Северодонецк.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Украина доставила на Донбасс 326 тонн гуманитарной помощи. В целом было отправлено 26 грузовиков с продовольственными наборами и предметами первой необходимости.