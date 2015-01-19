Более 14 тысяч украинцев подали заявки на получение биометрических паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Польша Эвой Копач сегодня в Киеве.

"Украина сделала уже огромный прогресс в обеспечении выполнения требований по безвизовому режиму. Биометрический паспорт №1 в начале года получил президент Украины. У нас уже свыше 14 тыс. граждан подали заявки на получение биометрического паспорта", - сказал Порошенко.

Читайте такжеБиометрические паспорта сегодня получили Порошенко, известные майдановцы и режиссер "Племя" (фото, видео)Он отметил, что надеется на решение европейской стороны на саммите "Восточного партнерства" в мае текущего года в Риге "о предоставлении и украинцам права безвизового путешествия по странам Шенгенской зоны".

Как сообщал УНИАН, прием заявок на оформление биометрических паспортов начался в Украине 12 января.

Введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является одним из ключевых условий либерализации визового режима ЕС для Украины, однако путешествия в европейские страны без виз будут возможны лишь после принятия решения о безвизовом режиме Европейским Союзом.

Заявления на оформление биометрических документов принимают 30 подразделений миграционной службы (25 во всех областях и 5 в Киеве).

В то же время в Государственной миграционной службе обещают, что уже в феврале 2015 года биометрический паспорт можно будет оформить в свыше 200 подразделениях.