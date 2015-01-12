В Киеве начат прием документов на биометрические паспорта (адреса)
Государственная миграционная служба (ГМС) с 12 января начала прием документов для оформления биометрических документов для выезда за границу.
Об этом "Европейской правде" сообщили в ГМС.
"Я перед собой вижу большую очередь. Люди сдают документы, оформляют биометрику", - заверил руководитель пресс-службы ГМС Сергей Гунько.
Между тем в настоящее время документы на биометрику принимают в очень ограниченном объеме - по всей Украине в подразделениях ГМС установлено лишь 30 рабочих мест для сбора биометрических данных.
Читайте такжеБиометрический загранпаспорт будет выдаваться на 10 летВ феврале в Украину поступит необходимое оборудование для 600 рабочих мест (сканеры отпечатков пальцев, оцифровывание подписи и т.д.) После этого, как надеются в ДМС, ажиотаж будет снят.
Сейчас больше всего рабочих мест, где должен проводиться прием документов для биометрики, установлено в Киеве. В большинстве других городов сканеры отпечатков установлены в областных управлениях ГМС.
В Киеве сдавать документы на биометрику можно по семи адресам.
ул. Герцена, 9 (ГМС, Шевченковский район)
ул. Березняковская, 4-а (Главное управление ГМС в Киеве)
ул. Николая Лебедева, 14-а (ГМС, Днепровский район)
ул. Богдана Хмельницкого, 10 (отдел централизованного оформления документов №3)
просп. Бажана, 3 (ГМС, Дарницкий район)
ул. Шевченко, 27 (Центр "Паспортный сервис")
ул. Петропавловская, 11 (Управление ГМС в Киевской области)
Между тем на некоторых из названных адресов система может еще не работать - в управлении на Петропавловской "Европейской правде" заявили, что до сих пор продолжается "тестовый режим".
По некоторым из адресов, оборудованных в первую очередь, из заявителей будут брать дополнительную комиссию (к примеру, в центре на Шевченко, 27 она составляет 250 грн даже при не срочном оформлении, по данным сайта сервиса).