Защита политзаключенного Балуха готовит иск об условно-досрочном освобождении

В настоящее время украинский политзаключенный находится на карантине.

Адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха готовят иск в суд относительно его условно-досрочного освобождения.

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Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на архиепископа Симферопольского и Крымского владыку Климента, который на прошлой неделе вместе с адвокатом Дмитрием Динзе посетил Керченскую колонию №2, куда Балуха этапировали после решения суда.

"У меня была встреча с руководителем колонии. Мы с ним обсудили ситуацию. Начальник колонии сказал, что Володя находится на карантине. С Володей работали психологи. Замечаний со стороны руководства колонии к нему нет. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы подать иск в суд по поводу условно-досрочного освобождения", - рассказал Климент.

Он также отметил, что его полномочия общественного защитника закончились, поэтому он не имеет доступа к Балуху, только как священник. "Ждем заседания суда, возможно суд меня вновь назначит общественным защитником", - добавил Климент.

Как сообщал УНИАН, 5 июля так называемый суд приговорил Балуха к пяти годам лишения свободы в рамках двух уголовных дел. Его также обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. руб. 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Адвокат Ольга Динзе отмечала, что украинский активист за время голодовки потерял 30 кг веса. Сам заключенный неоднократно сообщал об издевательствах над ним в Симферопольском СИЗО.