Денисова об ответе РФ в отношении Балуха: устала читать эту ложь
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация предоставляет устаревшую информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных.
Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook.
Денисова опубликовала ответ советника президента РФ Михаила Федотова от 12 октября на ее запрос от 30 августа.
"На мой запрос о состоянии здоровья Балуха, Чапуха, Дегерменджи и Джеппарова ответил Михаил Федотов (председатель Совета по правам человека при президенте РФ). Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, как подсчитывали все, а только 30. И вроде бы в конце апреля политзаключенный восстановил питание. Но мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию", - говорится в сообщении.
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Она также добавила, что состояние здоровья Балуха и трех других политзаключенных, удерживаемых в Крыму, российские врачи оценивают как удовлетворительное, но не предоставляют Денисовой никаких подтверждающих медицинских справок.
"Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую и до сих пор жду", - заявила омбудсмен.
Так, по словам Денисовой, эта информация является ответом на ее августовский запрос.
"Задумайтесь: прошло почти 2 месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", - отметила Денисова.