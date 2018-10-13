Денисова об ответе РФ в отношении Балуха: устала читать эту ложь

По словам украинского омбудсмена, в частности, на августовский запрос ответ пришел через 2 месяца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация предоставляет устаревшую информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

Денисова опубликовала ответ советника президента РФ Михаила Федотова от 12 октября на ее запрос от 30 августа.

"На мой запрос о состоянии здоровья Балуха, Чапуха, Дегерменджи и Джеппарова ответил Михаил Федотов (председатель Совета по правам человека при президенте РФ). Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, как подсчитывали все, а только 30. И вроде бы в конце апреля политзаключенный восстановил питание. Но мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию", - говорится в сообщении.

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Она также добавила, что состояние здоровья Балуха и трех других политзаключенных, удерживаемых в Крыму, российские врачи оценивают как удовлетворительное, но не предоставляют Денисовой никаких подтверждающих медицинских справок.

"Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую и до сих пор жду", - заявила омбудсмен.

Так, по словам Денисовой, эта информация является ответом на ее августовский запрос.

"Задумайтесь: прошло почти 2 месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", - отметила Денисова.