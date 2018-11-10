В Одесской области на чемпионате по приготовлению борща установили национальный рекорд (фото)

Представители Книги рекордов Украины зафиксировали установление рекорда по изготовлению самого большого «Борщевого дерева», состоящего из 49 ингредиентов.

В Одесской области прошел чемпионат по приготовлению борща, установлен национальный рекорд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА, мероприятие состоялось в районном центре Большая Михайловка.

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин отметил, что за звание лучших поваров по приготовлению борща соревновались 30 команд из разных районов области.

«Кроме того, сегодня установлен еще один рекорд Украины – самое большое «Борщове дерево», состоящее из 49 компонентов, которые используются в различных рецептах борща. Его зафиксировали представители украинской Книги рекордов», - сообщил Колебошин.

Во время чемпионата было представлено 30 рецептов борща.

«Борщове дерево» представляет собой композицию, которая по конфигурации напоминает елку, выложенную из кочанов капусты, моркови, свеклы, лука, петрушки и других ингредиентов, которые повара использовали для приготовления борща.

Приготовленные блюда оценивало жюри, в состав которого входили профессиональные кулинары.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области знаменитый львовянин Олег Скавыш (известный также как Тягнизуб) установил национальный рекорд Украины, протащив зубами на расстояние 16 метров судно весом более 600 тонн.