Невероятный рекорд: украинец зубами протащил 600-тонный корабль на расстояние более 16 метров (видео)

Украинец побил мировой рекорд, который в 2001 году был установлен в Дагестане.

Сегодня в Одесской области знаменитый львовянин Олег Скавыш (известен также как Тягнизуб) установил национальный рекорд Украины, протянув зубами на расстояние 16 метров судно весом более 600 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, достижение на территории Ильичевского судоремонтного завода зафиксировано представителем Национального реестра рекордов Украины Дмитрием Яицким.

Для установления рекорда на причале обустроили горизонтальное 17-метровое специальное приспособление, похожее на лестницу.

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На соответствующую позицию в акватории завода 612-тонное судно «Верещагино» установили буксиры, что в значительной степени осложнял ветер. Поэтому на подготовку ушло много времени. Затем с борта судна на берег бросили специальный канат, конец которого силач крепко сжал зубами и со второй попытки протянул «Верещагино» на 16,3 метра. При этом рекордсмен передвигался по вышеуказанному приспособлению, упираясь в него ногами и руками.

Как отметил Яицкий, в настоящее время аналогичный рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, был установлен в 2001 году в Дагестане, где в рыбном порту Махачкалы силач Омар Ханапиев сдвинул с места и протащил по морю на 15 метров 567-тонный танкер.

Яицкий подчеркнул, что сегодня в Одесской области зарегистрирован новый национальный рекорд. Также соответствующие документы будут направлены для регистрации в Книге рекордов Гиннеса.