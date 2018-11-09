Территорию вокруг Ични планируют разминировать до 15 декабря

По состоянию на 8 ноября очищены 62 из 80 участков разминирования и изъято более 33 тыс. взрывоопасных предметов.

Территорию вокруг Ични Черниговской области, где в октябре произошел пожар на военных складах, планируют разминировать до 15 декабря.

Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне, передает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

«Срок выполнения работ по разминированию установлен до 15 декабря», - говорится в сообщении.

В ГСЧС доложили, что по состоянию на 8 ноября очищены 62 из 80 участков разминирования и изъят 33 тыс. 341 взрывоопасный предмет, отработаны 306 сообщений населения об обнаружении боеприпасов.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тыс. человек.

По факту взрывов на арсенале открыто два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Для преодоления последствий взрывов выделено 100 млн гривень.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах.