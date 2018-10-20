За полтора года Украина потеряла 40% всех запасов боеприпасов — Бутусов

Потери на взорванных складах в три раза превышают затраты на боеприпасы за время войны в течение пяти лет.

Балаклея, Ичня и Калиновка — три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за одним. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тыс. т боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У") взлетели в воздух.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Бутусов. По его словам, для сравнения — за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тыс. т боеприпасов, то есть потери на взорванных складах в три раза превышают затраты на боеприпасы за время войны в течение пяти лет.

"На 6-м арсенале в Ичне хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов после взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированным укрытием, потери боеприпасов составляют около 95%. Закупка таких боеприпасов за рубежом по ценам мирового рынка обойдется в сотни миллионов долларов. Восполнить потери такого масштаба в ближайшее время не удастся, поскольку это требует колоссальных затрат, — отмечает эксперт. — Много это или мало — взрыв примерно 70 тысяч тонн боеприпасов для Украины? Стоимость одного 152-мм гаубичного снаряда на мировом рынке — около 2-3 тыс. долл. Для сравнения: за все время войны на всех участках фронта и на всех военных маневрах ВСУ потратил примерно 70 тысяч тонн боеприпасов всех видов. То есть на запасах Ичне армия могла бы еще долгие годы выполнять много видов боевой подготовки и боевых заданий на фронте".

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Как отметил Юрий Бутусов, на территории базы в Ичне вообще отсутствует система видеонаблюдения. Поразительно, но несмотря на многочисленные требования после катастрофы в Калиновке поставить систему видеонаблюдения, за год даже простейшие видеокамеры не установлены.

По его словам, теперь нет никаких средств объективного контроля для оперативного принятия решений.

"В результате следователи изучают характер взрыва на площадке №133 по аудиозаписи… домофона частного дома в Ичне, который передал местный житель! — восклицает эксперт. — Странно, что несмотря на выделение 6-му арсеналу в 2018-м 13 млн гривен, средства не были направлены первым делом на видеонаблюдение. Учитывая острую нехватку людей на арсенале, большую нагрузку, обустраивать арсенал следовало именно с установки видеоконтроля. Ну можно было бы хотя бы к волонтерам обратиться, уж ради спасения склада страна бы сбросилась, это же все очень недорого!"

Кроме того Бутусов сообщил оперативную информацию о ходе расследования взрывов арсенала в Ичне, которая значительно отличается от предыдущих оценок, озвученных на заседании СНБО 9 октября. Есть серьезные основания считать, что (так же, как и в случаях с Сватово, Балаклеей и Калиновкой), речь идет о диверсии, но как именно она была осуществлена, пока что изучается.

По данным Бутусова, телефонный звонок с телефона с так называемым "нулевым IMEI-кодом" был, но все-таки не во время взрыва.

"Владельцем телефона, предположительно, является местный житель. Эта версия сейчас проверяется. В случае, если на площадке №133 был осуществлен поджог с целью воспламенить реактивные снаряды, телефон мог использоваться для проведения диверсии. Пожар мог быть инициирован за несколько часов, обнаружить, что внутри штабелей на площадке что-то горит, часовые на периметре не могли", — отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С близлежащих территорий было эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Сейчас проводится операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ичне выделило 100 млн грн.

По факту взрывов на арсенале открыты уголовные производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.