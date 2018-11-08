В Киеве вечером ограничат работу трех станций метро из-за футбола

В частности, перед началом игры станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а «Площадь Льва Толстого» - на вход.

Три станции столичного метро сегодня будут работать в ограниченном режиме из-за футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Ренн» (Франция) на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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Так, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а «Площадь Льва Толстого» - на вход.

В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

«После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций», - отметили в метрополитене.