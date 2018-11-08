Кровавое ДТП в Харькове с участием Зайцевой и Дронова: суд получил результаты дополнительных экспертиз

На очередном заседании Киевского районного суда планировали озвучить результаты дополнительных экспертиз, которые должны были ответить на вопрос, где должен был остановиться автомобиль Дронова и каким светофором он должен был руководствоваться.

В Киевский районный суд Харькова поступили результаты дополнительных экспертиз по делу о масштабном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, в котором погибли шесть человек.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: адвокат рассказал о диагнозе Зайцевой (видео)

О проведении этих экспертиз ходатайствовал защитник Дронова. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Результаты экспертиз уже готовы, всем сторонам судья предоставил время для ознакомления, однако прокуратура уже утверждает, что ничего нового эти результаты не показывают. Экспертиза подтверждает все те факты, которые приведены в обвинительном акте. Мы считаем, что сейчас у судьи есть все доказательства, чтобы предоставить приговор обвиняемым лицам", - рассказала Дубовик.

Представители потерпевших и обвинения не озвучивают детали экспертизы до оглашения в суде, передает "Медиапорт".

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.

7 ноября 2018 года в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.

24 октября Киевский районный суд Харькова назначил дополнительные экспертизы по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул. Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.