В Харькове суд назначил дополнительные экспертизы по делу о смертельном ДТП с участием Зайцевой

Адвокаты требовали проверить 25 пунктов комплексной экспертизы, однако судья Виктор Попрас удовлетворил только три.

Киевский районный суд Харькова назначил дополнительные экспертизы по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как передает корреспондент УНИАН, судья частично удовлетворил ходатайство защитников подозреваемого Дронова о назначении дополнительных экспертиз.

Адвокаты требовали проверить 25 пунктов комплексной экспертизы, однако судья Виктор Попрас удовлетворил только три: первый - установить, или возможно графически обозначить стоп-линию, второй - где именно, согласно правилам дорожного движения, должен был остановиться автомобиль Дронова, третий - возможно ли установить границы перекрестка.

В своем постановлении судья отметил, что экспертизы должны быть проведены экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Николая Бокариуса до 2 ноября.

Защитник Дронова, в свою очередь, требовал провести экспертизы в Одессе, ведь, по его словам, в Харькове эксперты не будут противоречить тем экспертизам, которые сами и делали. «По поводу экспертного учреждения, если суд действительно пришел к выводу, что в Харькове немного не доработали, не определили какие-то моменты, то зачем поручать этому же учреждению проведение дополнительных экспертиз? Поскольку сами себе они противоречить не будут и будут пытаться предоставить тот вывод, в пределах предыдущих. То есть я считаю, что это будет не объективно», - заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица. Однако в этом суд ему отказал.

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Во время заседания подозреваемой Зайцевой снова стало плохо, в суд вызвали карету скорой помощи. По словам защитника Зайцевой Евгения Мельниченко, никто таким образом не пытается затянуть процесс, ведь такое состояние здоровья - последствия аварии, в которую Зайцева попала десять лет тому назад «Я получил ответ на адвокатский запрос из СИЗО. Там установлен диагноз основной: посттравматическая энцефалопатия головного мозга. Это скачки артериального давления, слабость, головокружение. Это может быть вызвано именно последствиями черепно-мозговых травм, которые были раньше. Плюс, нервный момент», - сказал он.

Следующее заседание суда назначено на 7 ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

16 октября суд удовлетворил ходатайство защитника Дронова Сергея Перепелицы о пересмотре результатов комплексной экспертизы по делу. «Необходимо провести комплексную экспертизу относительно всех видеозаписей и всех имеющихся у суда материалов, чего не было сделано во время досудебного расследования. Я считаю, что экспертиза была проведена с нарушениями и не объективно, поскольку ни разу не были исследованы все материалы уголовного производства и все имеющиеся у органа досудебного расследования видеозаписи. В среднем такая процедура может занять 2-3 недели», - отметил Перепелица.