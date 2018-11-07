Встретят Новый год в СИЗО: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Суд принял решение, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 5 января для обоих обвиняемых.

В Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, соответствующее решение сегодня, 7 ноября, было принято на заседании Киевского райсуда Харькова.

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«Во время заседания судья поддержал ходатайство прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Риски, которые были и раньше, не изменились. Обвиняемые могут скрываться от следствия, негативно влиять на рассмотрение производства и совершить другие преступления», - отметила Дубовик.

Защитник Дронова Сергей Перепелица требовал изменить меру пресечения для своего подзащитного на круглосуточный домашний арест. Однако суд отклонил это ходатайство.

Также Дубовик отметила, что суд уже получил результаты дополнительных экспертиз, о проведении которых ходатайствовал защитник Дронова.

«Результаты экспертиз уже готовы, всем сторонам судья предоставил время для ознакомления, однако прокуратура уже утверждает, что ничего нового эти результаты не показывают. Экспертиза подтверждает все те факты, которые приведены в обвинительном акте. Мы считаем, что на данный момент у судьи есть все доказательства, чтобы вынести приговор обвиняемым лицам», - рассказала Дубовик.

Следующее заседание суда состоится 13 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, проводивший осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.