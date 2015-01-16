Ситуация в зоне АТО сложная: вечером боевики снова начали обстреливать Донецкий аэропорт (видео)

Продолжение: по состоянию на 19.30, обстрелы в районе Донецкого аэропорта стихли. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Татьяна Рычкова.

"Новости с полей. Еще не доехала. Позвонили, говорят:"Притихло", - написала она.

По состоянию на 18:00, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции сложная, но контролируется военными сил антитеррористической операции, а наибольшее обострение, как и ранее, наблюдается в Донецком аэропорту.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

«Там целый день продолжается ожесточенный бой. Нашими военными было зафиксировано применение террористами газа. Конкретный тип примененного вещества не установлен, но, очевидно, это одна из разновидностей слезоточивого газа. На протяжении дня боевики безуспешно пытались оттеснить украинских героев из нового терминала. В данное время бои за аэропорт продолжаются. В 17 часов 15 минут террористы начали вести огонь по аэропорту из минометов и «Градов». Украинские защитники, как и ранее, удерживают Донецкий аэропорт и не собираются его покидать», - сообщают в пресс-центре.

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Также в сообщении отмечается, что в 15.10 произошло боевое столкновение и возле Марьинки, возле аэропорта.

«Оно было непродолжительным, украинские военные дали отпор», отметили в пресс-центре.

Также бандформирования активно обстреливали населенные пункты в районе аэропорта. Под артиллерийский огонь террористов попали Пески, Опытное и Тоненькое.

Не менее напряженная сегодня ситуация и на Дебальцевском направлении. «В полдень возле Орлово-Ивановки произошло боевое столкновение. Боевики пошли в наступление при поддержке минометов и танков. Наши воины атаки бандформирований успешно отбили, нанеся им потери», - говорится в сообщении.

В целом же в зоне АТО с 6.00 до 18.00 незаконные вооруженные формирования 37 раз обстреляли позиции украинских военных. Террористы продолжают активно применять реактивные системы залпового огня, как по позициям украинских сил, так и по прифронтовым населенным пунктам. Так, из «Градов» боевики накрыли Счастье, Трехизбенку и Крымское в Луганской области, а по Николаевке Донецкой области они стреляли из минометов, артиллерии и противотанковых управляемых ракет.