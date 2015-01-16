Во время сегодняшнего боя в Донецком аэропорту погиб "киборг", 11 - ранены - советник Порошенко
16:16, 16 января 2015Общество
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Во время штурма боевики забросали аэропорт дымовыми гранатами.
Иллюстративная фотография / mustang-wanted.com
Во время отражения атаки боевиков на Донецкий аэропорт погиб один украинский военный, еще 11 - получили ранения.
Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.
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"Разобрались с информацией по "газу". Во-первых, очень много дымовых гранат - сепары забросали густо, вытягивают туши своих погибших. Во-вторых, загорелся пластик обшивки внутри 1-го этажа, что добавило истерической вони. Информация по боевому отравляющему газу - неправда. Потери: 1 - 200 / 11 - 300", - отметил он.
Допис by Юрий Бирюков.
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