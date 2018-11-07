В Одессе полиция расследует слежку за активистом Стерненко

По словам самого Стерненко, 27 октября он заметил, что за ним следит Александр Подобедов.

В Одессе полиция начала расследование по факту слежки за главой общественной организации «Небайдужі», экс-лидером одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко, который неоднократно подвергался нападениям.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«По факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко в полицию о незаконной слежке за ним и тем самым нарушением неприкосновенности его частной жизни, начато следствие», - заявил Форостяк.

Расследование начато по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

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Следствие проводит Шевченковское отделение Приморский отдел полиции Одессы.

По словам самого Стерненко, 27 октября он заметил, что за ним следит Александр Подобедов.

«Это человек, который был соорганизатором последнего покушения на меня 24 мая», - отметил Стерненко.

Как утверждает активист, данный гражданин не был ни разу допрошен, а по факту слежки он подал заявление в полицию 31 октября.

Стерненко утверждает, что полиция не открывала по его заявлению уголовное производство, поэтому накануне он подал жалобу в суд «на бездействие следователя».

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 мая в полицию поступила информация о том, что в Одессе на улице Фонтанская дорога совершено нападение на активиста Стерненко. Он доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из предполагаемых злоумышленников, который скончался от колото-резаных ран.

Сам 23-летний Стерненко заявил: нападение произошло возле дома, в котором он проживает, и куда направлялся со своей спутницей. Позднее сообщили о еще одном установленном участнике конфликта, у которого также колото-резаные ранения. По предварительным данным, у всех троих, в том числе, Стерненко – раны, нанесенные одним и тем же ножом.

Открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Позднее активист заявил, что находится в Киеве, где проходит лечение, так как из одесской больницы он выписан «задним числом». Он также акцентировал, что настаивает на изменении подследственности, так как не доверяет объективности местных правоохранителей.

Напомним, 1 мая в Одессе злоумышленник стрелял в Стерненко из пистолета с резиновыми пулями, тогда он получил ранение в верхнюю часть шеи. При этом активист догнал пытавшегося скрыться злоумышленника, а очевидцы помогли связать подозреваемого, который оказался ранее судимым уроженцем Казахстана, получившим в 2003 году украинское гражданство. Открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ – покушение на умышленное убийство.

7 февраля неизвестные напали на Стерненко, избив его битой, к которой было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.