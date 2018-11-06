Российские силовики ворвались в офис к крымским адвокатам (видео)

Адвокатам Эдему Семедляеву и Эмилю Курбединову вручили предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Во временно оккупированном Крыму в офис адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова ворвались российские силовики и так называемый «прокурор». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня во второй раз крымский прокурор в сопровождении оперативников ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму МВД РФ) заявился к крымским адвокатам Эдему Семедляеву и Эмилю Курбединову с предостережением прокуратуры о недопустимости нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Якобы, по имеющейся у прокурора информации, адвокаты готовят серию одиночных пикетов «объединённых общим замыслом» в поддержку своих подзащитных» - написал он.

Семедляев считает, что информация о подготовке серии пикетов «придумана сотрудниками ЦПЭ», а само вторжение в офис он расценивает как репрессии против крымских татар.

«А потом все удивляются, как могла произойти керченская трагедия. Да так и смогла, когда силовики вместо своей непосредственной работы отрабатывают репрессии в отношении крымских татар, фабрикуют уголовные дела и придумывают основания для таких предостережений в отношении неугодных адвокатов», - написал он.

Также Семедляев пожаловался на отсутствие реакции на данный инцидент со стороны Федеральной палаты адвокатов России.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на задержание и арест оккупантами крымского татарина Гафарова (видео)

Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что прокурора зовут Валентин Чуприна.

"Прокурор утверждает, что, по оперативной информации, в Крыму планируется провести ряд одиночных пикетов в "поддержку идеологии Хизб ут-Тахрир". Организаторами пикетов, судя по выданным предостережениям, силовики считают адвокатов", - написал он.

По словам Наумлюка, аналогичные мероприятия провели в отношении Лили Гемеджи, а также координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и других правозащитников.

Как сообщал УНИАН, так называемый «суд» во временно оккупированном Крыму закрыл уголовное дело против крымского татарина Марлена Мустафаева, возбужденное за пост в соцсети.

В сентябре 2018 года Марлена Мустафаева после обыска арестовали на 12 суток за пост в Facebook с символикой запрещенной в РФ исламской организации "Хизб ут-Тахрир".