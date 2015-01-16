На Харьковщине появятся дополнительные блокпосты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил председатель Харьковской ОГА Игорь Балута, который вчера, 15 января, вместе с представителями Харьковского пограничного отряда и правоохранителями осмотрел места будущей дислокации блокпостов в Золочевском и Дергачевском районах.

«Необходимость дополнительных блокпостов возникла давно. И мы возлагаем на них две функции: осмотр транспорта и борьбу с диверсионными группами», - отметил Балута.

Читайте такжеНа Харьковщине мобилизуют более 1,5 тысяч военнообязанных Он отметил, что во время мероприятий по усилению борьбы с контрабандой, которые проводились полтора месяца назад, блокпосты доказали свою эффективность и в этом направлении.

Балута подчеркнул, что блокпосты, установленные в Северном секторе обороны Харьковской области, выполнять еще и фортификационную функцию.