Балута утверждает, что способствовал лечению Кернеса за рубежом

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута утверждает, что одним из первых способствовал лечению городского гглавы Харькова Геннадия Кернеса после покушения, произошедшего в апреле 2014 года. Так Балута прокомментировал заявления Кернеса, который продолжает обвинять председателя облгосадминистрации в причастности к нападению.

«Первым я набрал господина Турчинова и сказал, что ситуация такая, что нам надо отправлять Кернеса за границу, потому что здесь ему уже не помогут и будет просто беда. Это был первый мой звонок в 19:03», - рассказал Радио Свобода Игорь Балута.

По его словам, он и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков способствовали быстрому оформлению документов для перелета Геннадия Кернеса в Израиль с учетом того, что городской глава из-за открытого уголовного дела был невыездным.

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Также Игорь Балута отметил, что сейчас у него с городским главой Харькова сугубо деловые отношения при решении важных дел.

«У нас контакт есть, и общаемся с Геннадием Адольфовичем мы достаточно стабильно и не один раз в месяц - это можно увидеть по распечатке моего телефона и его так же. Но вопросы наши такие - сугубо государственные дела. А что еще может быть? Он же мне не товарищ», - отметил Игорь Балута.

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Городской голова Харькова Геннадий Кернес постоянно обвиняет министра Арсена Авакова и председателя облгосадминистрации Игоря Балуту в причастности к покушению. Кернес подчеркивает, что, в отличие от ситуации с бывшим руководителем области Михаилом Добкиным, с Балутой у него отсутствует контакт, нет никаких деловых отношений.

28 апреля 2014 года в Харькове произошло покушение на Геннадия Кернеса: в него выстрелили, когда городской голова совершал пробежку. На следующий день Кернеса перевезли в Израиль. По факту покушения на убийство Геннадия Кернеса открыли уголовное производство.