Покушение на координатора С14: суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела

Завтра состоится суд в отношении еще одного фигуранта дела.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем фигурантам дела о покушении на координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.

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Об этом Мазур сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца избрана исполнителям покушения: Олегу Акимову, который бросал гранату и чей тайник с боеприпасами обнаружила полиция; Андрею Павленко и Андрею Вирченко (ранее судимый).

Мера пресечения в виде двух месяцев содержанием под стражей с альтернативой внесения залога в размере 145 тыс. гривен избрана неоднократно судимому Руслану Бальянову, который, уточнил Мазур, продал гранату, еще одну гранату нашли при обыске.

«Исаенко Дмитрий - лицо, причастное к нелегальной продаже оружия. Также занимается наркоторговлей. Заседание по нему перенесли на понедельник на 12:00», - сообщил координатор С14.

По словам Мазура, личность заказчика пока неизвестна. «Но есть немало информации, которая позволит успешно раскрывать не только этот эпизод, но и многие другие», - добавил он.

«Цель у этой преступной группировки была одна - убить меня. Мотив – за общественную деятельность. Исполнители должны были впоследствии повторить попытку, но не успели благодаря оперативным действиям полиции и прокуроров», - отметил Мазур.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября во Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура. Квартира расположена на втором этаже жилого дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, который был госпитализирован. Полиция квалифицировала преступление как покушение на убийство. Сам Мазур связывал инцидент со своей общественной деятельностью.

3 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что правоохранители задержали четырех подозреваемых в совершении покушения на Мазура, а также заказчика преступления, который оценил исполнение покушения в 3 тыс. долларов.