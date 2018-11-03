Полиция задержала подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура и заказчика преступления (видео)
Полиция Киевской области задержала четырех подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в городе Борисполь, а также заказчика преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.
«Путем проведения кропотливой работы в течение трех недель и проведения оперативно-следственных действий и розыскных мероприятий мы установили четырех человек, которые имели причастность к совершению данного преступления. На сегодня мы задержали всех участников преступной группы», - сказал руководитель областной полиции.
Читайте такжеКоординатор С14 рассказал, кто мог бросить гранату в его квартиру
По его словам, организатор преступления - житель Киева, который служил в зоне АТО. Кроме него, в состав преступной группы вошли киевлянин и два жителя Черниговской области.
Во время обысков полиция нашла у подозреваемых два пистолета, обрез охотничьего оружия, три железные трубы, приспособленные для нанесения телесных повреждений, а также тайник с гранатами и патронами.
По словам Ценова, правоохранители также установили и задержали заказчика преступления, который оценил выполнение покушения в 3 тысячи долларов.
Начальник главка также добавил, что поводом для покушения на Мазура стала его «общественная деятельность».
Сейчас полиция продолжает разыскивать возможных соучастников преступления.
Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура. Квартира расположена на втором этаже жилого дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, он был госпитализирован. Полиция квалифицировала преступление как покушение на убийство.
Сам Мазур связывает инцидент со своей общественной деятельностью.