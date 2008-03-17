В Киевской области погорел на взятке очередной председатель сельсовета

В Киевской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен председатель сельского совета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, указанное должностное лицо требовало и получило 10 тыс. долларов и 40 тыс. грн. взятки от местного жителя за выделение последнему пяти земельных участков (общая площадь 1,25 га) на территории сельсовета и содействие ему в получении еще 16 земельных участков (общая площадь 32 га) в упомянутом районе. Правонарушитель задержан. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч.4 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.368 и ч.1 ст.369 УК Украины (виды соучастников, мошенничество, получение взятки и дача взятки).

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве на горячем взялипредседателя сельсовета, председателя постоянной земельной комиссии этого же совета, депутата Васильковского районного совета и посредника, который передавал деньги: взятка 450 тисяч долларов.