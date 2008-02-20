В Киеве на горячем взяли главу сельсовета: взятка $450 тысяч

19 февраля в филиале одного из банков Киева правоохранительные органы задержали депутата Васильковского райсовета и двух должностных лиц сельсовета во время получения взятки в 450 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, деньги передавались за содействие в выделении 4 га земли в пределах одного из сельских советов Васильковского района. По информации ЦОС, работники МВД задержали четырех человек: председателя сельсовета, председателя постоянной земельной комиссии этого же совета, депутата Васильковского районного совета и посредника, который передавал деньги.

Прокуратура Киева возбудила по данному факту уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как стало известно УНИАН из информированных источников, человек, который передавал деньги, является родственником должностного лица Васильковской районной госадминистрации.