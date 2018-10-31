В ГСЧС начала работать первая женщина-спасатель от химических заражений (видео)
19:17, 31 октября 2018Общество
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Правительство меньше года назад удалило 458 профессий, в которых было запрещено работать представительницам прекрасного пола.
В ГСЧС начала работать первая женщина-спасительница от химических заражений.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Правительство лишь менее года назад удалило 458 профессий, в которых было запрещено работать представительницам прекрасного пола. Теперь - женщины, которых всегда влекли опасные работы, могут осуществить свою мечту.
В сюжете рассказывается, как работают первые в Украине водолазки и химик-спасительница.
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