В ГСЧС начала работать первая женщина-спасатель от химических заражений (видео)

Правительство меньше года назад удалило 458 профессий, в которых было запрещено работать представительницам прекрасного пола.

В ГСЧС начала работать первая женщина-спасительница от химических заражений.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Правительство лишь менее года назад удалило 458 профессий, в которых было запрещено работать представительницам прекрасного пола. Теперь - женщины, которых всегда влекли опасные работы, могут осуществить свою мечту.

В сюжете рассказывается, как работают первые в Украине водолазки и химик-спасительница.