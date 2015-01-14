При обстреле боевиками Горловки сгорел магазин

21:11, 14 января 2015
Общество
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Боевики обстреляли Горловку, один из снарядов попал и разрушил местный магазин.

Бойовики обстріляли Горлівку - згорів магазин /скриншот с записи

Об этом сообщает "Информатор". Один из снарядов боевиков попал в магазин, произошло возгорание. Взрывной волной выбило стекла в ближайшем многоэтажном доме.

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Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Старый Айдар в Луганской области и город Счастье.

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