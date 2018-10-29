Неспокойная неделя для Тельцов и удачная для Скорпионов: гороскоп на 29 октября - 4 ноября

На этой неделе мы будем активно расширять связи и готовиться к обновлению прежних отношений.

Наступающая неделя транслирует начало перемен, которые в полной мере развернутся в течение ноября. Перемены будут обусловлены перемещениями планет в знаках зодиака — сразу две планеты покинут тяжелый знак Скорпиона и перейдут в другие зоны. И это хорошая новость для тех, кто прожил последний месяц в сильном эмоциональном напряжении.

Об этом говорится в гороскопе ТСН.

1 ноября Венера — планета чувств и ценностей, в число которых входят отношения и деньги, перейдет в место своей обители, — знак Весы. Это означает, что мы будем чувствовать себя легче, спокойнее, обретем способность слушать друг друга и пытаться договариваться. Правда, поскольку Венера ретроградна, строить новые отношения еще не время — подождем до 16 ноября.

К тому же неуемная жажда обновления чувств, желание вырваться из прежних отношений, которое обозначилось в середине сентября, на этой неделе снова заявит о себе. Или же подобный характер событий проявится в финансовой теме — например, импульсивное желание тратить деньги на удовольствия или на странные нежизнеспособные проекты.

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Мы будем чувствовать себя легче, спокойнее, обретем способность слушать друг друга и пытаться договариваться

Вторая тема, меняющая течение нашей жизни, коснется сферы коммуникаций. Это информация, договоренности, передвижения, торговля, новые знания. В последний день октября Меркурий, связывающий все и вся, переходит в знак Стрельца. Это не самое лучшее для него место — он здесь в изгнании, и на довольно длительное время. Видимо, для того, чтобы на пороге вхождения в зону изгнания громче заявить о себе, Меркурий сейчас великодушен и щедр.

Его соединение с Юпитером в Скорпионе дает способность мыслить широко, с размахом, опираясь на глубинные знания. Он предлагает многочисленные возможности для проявления себя в этом мире. Гармоничные аспекты Меркурия с Лунными Узлами позволяют говорить о кармическом влиянии этого процесса. То есть, все связи, встречи, поездки, которые он формирует сейчас, имеют судьбоносное значение, они закладывают те процессы, которые в обозримом будущем принесут реальные плоды.

Еще один аспект Меркурия — трин к Хирону — проложит живительный ручеек, который освежит нашу способность мыслить нестандартно, выходя за рамки привычного и возвышаясь над серой обыденностью. А также принимать неожиданные решения, которым суждено успешно реализоваться.

Скорпион лишится двух планет, но все еще силен благодаря прохождению Солнца и Юпитера по своему знаку. Солнце в этот период времени находится под воздействием Черной Луны, что искажает формы проявления личности — кто-то из нас может восприниматься неадекватно, не таким, каким является в действительности. Может быть задето наше чувство собственного достоинства. Личность может быть противопоставлена коллективу, и коллектив поведет себя не лучшим образом, повернувшись к человеку своей темной стороной.

Учитывая нахождение Солнца в Скорпионе, описанные проявления Черной Луны будут восприниматься человеком крайне болезненно. Этот аспект чувствителен всю неделю. Поддержку можно искать в гармоничных нептунианских темах — в творчестве, медитации, молитвах. Еще один способ пережить непростое время — переключить внимание на долгосрочные цели, составить план действий и четко следовать его пунктам.

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Внутреннее состояние на этой неделе будут соответствовать трем стихиям: вода, огонь, земля. Другими словами: эмоции, активность, практичность. Значимыми сферами станут семья, самореализация, работа.

Рекомендации на каждый день недели

29 октября, понедельник

Сегодня почувствуем сбалансированность разума и чувств, эмоциональный настрой на семейные и домашние дела, заботу о хлебе насущном. Несмотря на некоторую грусть-тоску, разум в ладу с эмоциями. Мы оптимистично откликаемся на важные темы, нам нравится то, что мы делаем. Сегодня могут реализоваться денежные планы или мы получим известия из сферы финансов. Возможны договоренности о финансировании социальных проектов.

Мы можем также получить важную информацию, касающуюся высшего образования, социальной справедливости. Эмоциональное напряжение почувствуют Раки, Козероги, ранние Скорпионы и ранние Тельцы, Весы и Водолеи. Хорошие известия ждут поздних Скорпионов и ранних Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб.

30 октября, вторник

Эмоции могут выливаться в женские истерики или неожиданные всплески чувств. В семейных и домашних сферах возможно проявление диктаторства одного из членов семьи. Или очень интенсивные и острые переживания по поводу состояния дел на работе. В большей степени это может касаться Раков, Козерогов, а также представителей Овнов, Весов и Скорпионов.

Скорпионы сегодня еще чувствуют поддержку окружающих, внутреннюю силу и уверенность. Но в личных или деловых отношениях, а также в денежных вопросах сегодня и завтра велика вероятность неожиданных потерь. К сожалению, сильные страсти и чувственная необузданность может больно задеть типичных представителей других знаков, в первую очередь, поздних Тельцов, а также Львов, Водолеев и Весов.

Трин к Хирону проложит живительный ручеек, который освежит нашу способность мыслить нестандартно

Из добрых новостей: сегодня дружеские взаимоотношения Меркурия и Хирона принесут нам хорошие известия по теме здоровья и, возможно, денег. Эти события могут удивить или вызвать недоверие, показаться странными и невозможными, но они способны вывести из тупика. Вместе со Скорпионами и Рыбами, на чьей территории будут происходить эти чудеса, порадуются Раки, Стрельцы, Овны, Близнецы и Девы.

31 октября, среда

День высокой активности. Под накалом страстей и эмоциональным напряжением окажутся представители всех знаков фиксированного креста: Скорпион, Телец, Лев и Водолей, а также Весы. Вопросы, имеющие отношение к проявлениям личности в коллективе, желанию свободных отношений, разрушению привычного образа жизни потребуют конкретных решений, которые сделать будет трудно. Главная тема сегодняшнего дня — проблема выбора: полный разрыв или возможность договориться?

Конструктивные энергии дня связаны с активностью в коммуникациях. Меркурий переходит в Стрелец, расширяя возможности развития, в первую очередь, для Стрельцов, Львов, Овнов, Близнецов и Дев. Используя связи Меркурия на этой неделе, вы создадите хороший задел на будущее.

И еще совет женщинам: воздержитесь от активного взаимодействия с другими женщинами и перенесите на другой день манипуляции, связанные с уходом за внешностью.

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1 ноября, четверг

Эмоциональный фон накален ближе ко второй половине дня. Возможны проявления крайнего возбуждения и агрессии. Рекомендовано воздержаться от алкоголя. Могут происходить события, меняющие наше сознание. Луна, проходя по знаку Льва, продолжает акцентировать внимание на творческих проявлениях, самореализации.

К сожалению, положение Солнца уменьшает шансы для позитивного и адекватного раскрытия нашей истинной личности: в лучах Черной Луны многие сейчас выглядят не в лучшем свете. Сегодня и завтра не только скрыты достоинства, но искажены недостатки. Мы выставлены в самом неприглядном свете. Скорпионы, Водолеи и Львы в большей степени вовлечены в эту историю.

Внутреннее состояние на этой неделе будут соответствовать трем стихиям: вода, огонь, земля. Другими словами: эмоции, активность, практичность

Позитивные влияния приносит Венера, которая сегодня перешла в свой родной знак Весы, что в ближайшем будущем облегчит жизнь не только Весам, но Тельцам и Близнецам. Но пока мы чувствуем ее гармонизирующее влияние не на событийном, а на внутреннем, психологическом плане.

И еще о приятном. Скорпионы, Стрельцы, Рыбы, Овны, Девы и Близнецы могут сегодня получить хорошие новости, связанные со здоровьем. А Козерогов, Дев, Рыб, Овнов, Скорпионов и Стрельцов могут порадовать денежные доходы.

2 ноября, пятница

Луна перешла в знак Девы, приземлив и стабилизировав наши внутренние реакции, настроения и желания. Сегодня мы ищем поддержку и получаем удовольствие от взаимодействия с подругами, супругами, коллегами и даже начальниками.

С утра мы настроены на конструктивную работу и разумные отношения с окружающими. Похоже, что до обеда ничто не помешает нам легко и радостно выполнять свои планы. Ближе к полудню на эмоциональное состояние повлияют неприятные известия либо неспособность сосредоточиться на главном деле.

Появится нервозность, желание все успеть и объять необъятное. Эти нестабильные энергии затронут поздних Скорпионов и ранних Стрельцов. Девы, на чьей территории пребывает Луна, тоже окажутся под влиянием деструктивных энергий, но поддержка, исходящая из других сфер, придаст им стабильности. Уверенно себя будут чувствовать Козероги, Рыбы, Тельцы, Львы и Овны.

3 ноября, суббота

Энергии дня тонкие, чувствительные. В позитивном варианте, благодаря концентрации сильной воли и глубоких чувств, они помогают осознать судьбоносные моменты жизни и принять верное решение. В основном это касается карьерных тем, важных жизненных целей и задач. Козероги, Девы, Скорпионы и Раки получат сегодня такую возможность.

Но существует и другая сторона выраженной чувствительности. Главная эмоциональная опасность дня — желание заглушить душевную боль, внутреннее напряжение с помощью алкоголя и других наркотических средств. Наиболее подвержены таким действиям представители водных знаков, а также Девы, Близнецы и Стрельцы.

4 ноября, воскресенье

Подвижные энергии дня располагают к озабоченности бытовыми вопросами до обеда. До 11 часов дня не стоит заниматься важными делами, потому что вы не получите желаемый результат. Ну, а позже начнет просыпаться интерес к общению, встречам, выходам в свет. Правда, до конца дня может не покидать состояние грусти, легкой депрессии.

Положение Солнца и Луны рождает желание творить и наслаждаться творчеством. Глубокая интуиция также помогает принимать верные решения в финансовой сфере. И хотя планеты, формирующие эти благотворные энергии, находятся в Скорпионе, Рыбах, Деве и Стрельце, будем надеяться, что они не обойдут своим вниманием представителей других знаков Зодиака.

Как сообщал УНИАН, астролог предупредил об угрозах 29-31 октября.