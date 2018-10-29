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Самый сложный период месяца: астролог предупредил об угрозах 29-31 октября

08:17, 29 октября 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

 Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. 

В эти дни астролог советует отказаться от поездок, а особенно от самолетов.

"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - заявил Росс.

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Кроме того, в эти дни есть большая вероятность испортить взаимоотношения со вторыми половинками или быть втянутым в аферу. Эксперт советует в этот период залечь на дно - ни с кем не конфликтовать и избегать любых финансовых рисков.

"Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре.

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Теги: #астролог#Гороскоп на 2018 год