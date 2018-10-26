Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе

По его словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе - больной вопрос и для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос войны и мира.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

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«Гибнут люди, конфликту вроде бы нет конца. Цель одна – прекратить эту войну, сохранить Украину единой и неделимой, нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения, ни в коем случае нельзя – это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас», - заявил он.

«Будем откровенны – потеряно доверие друг к другу, нет этого доверия. В связи с этим, чтобы быть однозначным… Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного – ради мира», - подчеркнул президент Беларуси.

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По его мнению, конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа.

«Это наша беда и проблема. Ни европейцы, ни американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве», - считает Лукашенко.

По его словам, Беларусь готова работать в рамках договоренности двух президентов – Украины и России.

«Мы не напрашиваемся к кому бы то ни было на роль миротворца или посредника", - подчеркнул Лукашенко.