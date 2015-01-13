В Генштабе назвали категории граждан, не подлежащих мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай.

“Не призываются на военную службу по мобилизации те, у кого на содержании трое и больше детей, кто постоянно занимается нетрудоспособными родственниками, граждане, забронированные за предприятиями, также аспиранты и студенты дневной формы обучения. Также важным фактором является состояние личного здоровья гражданина”, - сказал Талалай.

Читайте такжеВ Генштабе прогнозируют информационную пропаганду против очередной волны мобилизацииКак сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август.

Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 100 тысяч украинцев.