Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии

Олег Сенцов стал одним из трех претендентов на премию Сахарова.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова.

Об этом во вторник, 9 октября, объявили в Европарламенте, пишет DW.

На премию также претендуют организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. Лауреата премии объявят 25 октября.

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Напомним, что на соискание премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте. Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.