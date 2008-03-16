УПЦ протестует против строительства в Сумах греко-католического храма

20:18, 16 марта 2008
Общество
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Крестным ходом прошли к Привокзальной площади

Сегодня в Сумах верующие Украинской Православной церкви Московского патриархата совершили Крестный ход по улицам областного центра, протестуя против строительства в центре города культового сооружения греко-католиками.

Как передает корреспондент УНИАН, Крестный ход, посвященный дню Торжества православия, состоялся при участии около двух тысяч человек. Он прошел от Спасо-Преображенского собора УПЦ МП в центре Сум до Привокзальной площади. На этом месте близ железнодорожного вокзала когда-то было кладбище. Поэтому православные миряне своей акцией выразили возмущение запланированным строительством "на православных костях".

Участники шествия несли хоругви, иконы, зажженные свечи, на время их передвижения милиция перекрывала движение автомобильного транспорта.

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