Генштаб: Столкновения между боевиками - не сворачивание проекта "Новороссия", а организация войск

Сегодня следует ожидать, что столкновения между незаконными вооруженными формированиями - это не сворачивание проекта "Новороссия", а четкая организация российских террористических войск для ведения дальнейших боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев.

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«Общественно-политическая и гуманитарная обстановка в зоне проведения АТО и прилегающих в ней районах остается крайне напряженной из-за регулярного нарушения режима тишины со стороны боевиков. Учитывая тот факт, что в последнее время никакие переговоры, в том числе и в «нормандском формате», ни к чему конкретному не привели и продолжают откладываться, следует ожидать, что столкновения между незаконными вооруженными формированиями – это не сворачивание проекта "Новороссия", а четкая организация российских террористических войск для ведения дальнейших боевых действий по приказу единого руководства», - сказал он.

Селезнев также подчеркнул, что остается угроза осуществления терактов против отдельных граждан и организаций, занимающихся волонтерской деятельностью в интересах Вооруженных сил Украины.