Во Львовской области задержали мужчину при попытке вывезти на авто в Польшу 17 кг янтаря

Злоумышленник спрятал контрабандные камни под декоративной обшивкой четырех дверей автомобиля Volkswagen.

В пункте пропуска «Рава-Русская» (Львовская область), на украинско-польской границе, правоохранители обнаружили у гражданина Украины почти 17 кг янтаря, скрытого под обшивкой дверей автомобиля.

Читайте такжеВ Ривне задержали полицейского, перевозившего на служебном авто 15 кг янтаря

Как сообщили в пресс-службе Львовского пограничного отряда, сегодня 24 октября, в 06.00, в пункт пропуска «Рава - Русская» прибыл автомобиль Volkswagen под управлением 24-летнего гражданина Украины, который направлялся в Польшу и выбрал полосу движения «зеленый коридор».

«При досмотре транспортного средства пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальнойслужбы обнаружили 16,9 кг необработанного янтаря разной формы, разных размеров, желтого и коричневого цвета (янтарь), который находился под декоративной обшивкой четырех дверей автомобиля. В настоящее время находка изъята компетентными государственными органами. Сумма оценки камней будет установлена после проведения экспертизы», - информируют в ведомстве.

Как сообщили в Главном управлении ГФС во Львовской области, в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса.