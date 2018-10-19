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Сам себе автодор: под Киевом жители двух сел собрали деньги и сами отремонтировали дорогу (видео)

01:31, 19 октября 2018
Общество
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Автодор не реагировал на письма местных жителей. Поэтому Николай Косенко просто дал объявление в интернете.

За несколько дней собрал с миру по нитке. Теперь улица Чабанивська - как шоссе.

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Теги: #Укравтодор#дороги