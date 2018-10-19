Сам себе автодор: под Киевом жители двух сел собрали деньги и сами отремонтировали дорогу (видео)

Автодор не реагировал на письма местных жителей

Жителю села Крюковщина надоело ездить на работу ямами вместо асфальта. И он сам отремонтировал дорогу, которая ведет на Киев.

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Автодор не реагировал на письма местных жителей. Поэтому Николай Косенко просто дал объявление в интернете.

За несколько дней собрал с миру по нитке. Теперь улица Чабанивська - как шоссе.