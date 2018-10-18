Российская оккупация заставила украинцев требовать признания собственной православной церкви – Волкер

Он выразил надежду, что ситуация с созданием единой поместной православной церкви в Украине не приведет к насильственным действиям.

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что оккупация украинских земель Российской Федерацией заставила украинцев требовать от Вселенского патриарха признания независимой православной церкви.

Об этом американский дипломат сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

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Он выразил убеждение, что пять лет назад выглядело немыслимым, чтобы в Украине выступали за создание независимой церкви.

«Единственная причина того, что украинцы требуют от Вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением и оккупацией территории и убийствами украинцев», - заявил Волкер.

В этой связи он отметил: «Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ».

«Я не знаю, полностью понимает ли Россия, какие последствия это имело на ментальность ... украинцев», - отметил Волкер.

Также, по его убеждению, поскольку вопрос с признанием украинской церкви продвигается, можно увидеть, как увеличивается соперничество между Русской православной церковью и другими православными церквями.

Вместе с тем, спецпредставитель США выразил надежду, что это в итоге не приведет к насилию в одной из стран.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продлении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», однако заявили, что не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября на заседании синода Русской православной церкви в Минске было принято решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.