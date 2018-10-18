Рада передала Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208), внесенный президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 237 народных депутатов.

Читайте такжеПередача Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласована с церковными иерархами - Порошенко

Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок», от фракции Радикальной партии «за» проголосовали всего три депутата, от группы «Видродження» - один, от группы «Воля народа» - шесть.

Во время первого голосования парламент не набрал достаточного количества голосов - всего 216, но потом ВР приняла документ сразу в первом чтении и в целом как закон.

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Это осуществляется для обеспечения религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской церковью-матерью, начало которым положено с Крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим, для устранения негативных последствий вмешательства России - государства-агрессора в жизнь украинского православия и противостояния угрозам для национальной безопасности, вызванным таким вмешательством, создания предпосылок для объединения украинского православного сообщества и всего общества, признания поместной православной церкви в Украине мировым православием.

В заключительных положениях говорится, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также законом предлагается закон «О свободе совести и религиозных организациях» дополнить статьей 17-1 «Особенности передачи в пользование выдающегося объекта культурного наследия, памятника архитектуры национального значения, культового сооружения - Андреевской церкви Национального заповедника «София Киевская».

Этой статьей определено, что передача в постоянное пользование Андреевской церкви осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Передача Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника «София Киевская».

Законом определено, что договор о предоставлении в постоянное пользование Андреевской церкви должен содержать следующие важные условия: наименование культового сооружения, как объекта государственной собственности, как памятника культурного наследия национального значения, условия и режим использования, сохранения, охраны и содержания в надлежащем состоянии памятника национального значения, доступ к такому памятнику в соответствии с законодательством об охране культурного наследия, другие условия в соответствии с законодательством об охране культурного наследия.

Кабинет министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен обеспечить осуществление в соответствии с законодательством и с учетом особенностей, определенных этим законом, передачу в постоянное безвозмездное пользование культового сооружения, выдающегося объекта культурного наследия, памятника архитектуры национального значения - Андреевской церкви.

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху. Глава государства заявил, что это решение согласовано с церковными иерархами. По словам президента, этот жест будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии.