Вырастили убийцу 21 человека: родителей керченского террориста оштрафуют на 500 рублей - СМИ

Родителей Владислава Рослякова накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Родителей Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом расстреле детей и учителей в керченском политехническом колледже, оштрафуют на 500 рублей (213 грн, - ред).

Об этом сообщил источник «Известий».

По его словам, полиция уже оформила протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», но вручат его уже после похорон.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.