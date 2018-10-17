Центр Киева стоит в пробках из-за митинга профсоюзов

Участники акции перекрыли улицу Грушевского возле правительственного здания.

В среду, 17 октября, в Киеве проходит Всеукраинская профсоюзная акция протеста, приуроченная к Всемирному дню действий за достойный труд. Толпа митингующих остановила движение на Крещатике, Богдана Хмельницкого и прилегающим улицам.

Об этом сообщает "Информатор". На данный момент, участники акции перекрыли улицу Грушевского возле правительственного здания.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции принимают около 3 тыс. Человек. Они разместились как на тротуаре, так и на проезжей части улицы Грушевского, таким образом, перекрыв проезд по дороге.

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Согласно данным сервиса "Google Карты", в центре города наиболее сложная ситуация в районе Бессарабской площади, на Крещатике, части проспекта Победы в сторону центра, ул. Грушевского, Бассейной, Костельной, Шелковичной, Институтской, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Также пробки наблюдаются на мостах Патона, Южном и бульваре Дружбы народов.

Как сообщалось, среди основных требований протестующих: развитие отечественного производства для создания рабочих мест в Украине; остановить отток рабочей силы из Украины; не повышать цены на потребительские товары, природный газ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и транспорт.