Делаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, - Алексей Савченко на встрече с семьями погибших военнослужащих



Социальная защита семей погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил - это один из главных приоритетов, которые Николаевская ОГА определила для себя еще в 2017 роки. Учитывая это, был разработан ряд областных целевых программ, направленных на поддержку семей наших Героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Вышеупомянутые вопросы находятся на личном контроле главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.

"Мы все ежедневно должны вспоминать каждого из 161 Воинов света Николаевщины, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. Николаевская ОГА, вместе с нашими девушками-волонтерами из общественной организации "Оберег" Ольгой Малярчук и Нелей Яровенко, постоянно находится на связи с членами семей наших павших Героев, потому что мы не имеем права оставлять их без внимания. Со своей стороны, николаевская власть делает все, чтобы дети, жены, матери наших Воинов света чувствовали поддержку общества ", - заявляет Алексей Савченко.

Так, решением областного совета в 2018 году были выделены средства для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, в сумме около 1500000 грн. С января 2018, по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко была введена выплату ежемесячной материальной помощи детям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей во время участия в антитеррористической операции на востоке Украины. Для предоставления ежемесячной материальной помощи на 2018 год предусмотрено около 1 млн грн. для выплаты детям погибших участников антитеррористической операции. В настоящее время помощь уже оказана на сумму 730 тыс. Грн. Кроме того, за счет средств областного бюджета было проведено оздоровление и отдых на базах отдыха, санаторно-курортных учреждениях участников антитеррористической операции на востоке Украины и членов их семей. 2018 год на эти цели предусмотрено 3500,0 тыс. грн. По состоянию на 1 октября 2018 получили услуги по отдыху и оздоровлению 844 участники антитеррористической операции, члены их семей и члены семей погибших на общую сумму 3400000 грн.

14 октября, когда Украина отмечала День защитника Украины, Николаевская ОГА не имела права оставить без внимания членов семей наших погибших воинов, поэтому их собрали, чтобы еще раз выразить слова поддержки.

«Будущие казаки-характерники, ваши родители - ГЕРОИ. Для меня, для всей страны. Они строили Украину, в которой вы живете сейчас. Поэтому большое уважение - сколько будем жить, столько будем поклоняться перед вашими родителями и перед вами за то, что они сделали. Удачи вам, Бог даст здоровья. Простите меня, что остался жив, но если вернусь на фронт, обещаю буду делать все - как и прошлые годы, ну а там как поведет вернусь так вернусь. Но для меня погибнуть за Украину - это счастье. Несокрушимого духа, несокрушимой веры и любви! Сколько тепла, сколько любви отдадим - столько и получим в нашей вечности », - сказал председатель ОГА Алексей Савченко на встрече с семьями погибших военнослужащих.

На встречу приехал также народный артист Украины Александр Пономарев, с которым родные Героев АТО имели возможность сфотографироваться