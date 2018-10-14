В Днепре прошел марш военных (фото)

На мероприятии также прошло посвящение в курсанты.

14 октября в Днепре прошел марш военных в честь Дня защитника Украины.

Об этом Информатор сообщает с места событий. На марш пришли сотни людей: военные, полковники, офицеры, курсанты, их семьи и друзья, родственники погибших воинов АТО. Всех объединяло одно — любовь к своей стране и благодарность защитникам Украины за мир над головой.

Мероприятие началось с прямого включения из Киева. Президент Украины поздравлял всех защитников Украины с нашим государственным праздником, который утвержден в стране уже 4 года. Речь Президента продолжилась около часа.

На мероприятии также прошло посвящение в курсанты. Парни давали клятву, и епископ Семион благословил их на воинскую службу, после чего торжественно заиграл Гимн Украины. Также военные исполнили патриотическую песню под звуки ударных и сопилки.

На марше было много матерей с фотографиями в руках, они пришли почтить память сыновей, которые погибли в зоне АТО. В честь погибших Героев объявили Минуту молчания. Возле здания областной государственной администрации воцарилась тишина, все опустили головы и стояли, не шелохнувшись.

Начался марш военных возле ОГА, первыми в колонне шли курсанты-лицеисты, за ними следовали военные, их семьи, семьи погибших героев, полиция. Конечным пунктом стал недавно установленный флаг Украины возле Исторического музея. Возле флагштока установили 27-метровую сцену, на которой поздравили военных за их достижения. Награждение проводил заместитель главы государственной администрации Владимир Юрченко. Защитники Украины получили награды за свои героические поступки, кто-то лично в руки, а кого-то наградили посмертно. Также возле флага были установлены пункты с полевой кухней, где людей бесплатно кормили гречневой кашей, хлебом и предлагали горячий чай.