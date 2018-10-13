Венгрия выдала десятки тысяч паспортов гражданам Украины в Закарпатье - Климкин

Глава МИД предлагает закарпатцам не нарушать законодательство Украины, которое не предусматривает двойного гражданства, и самостоятельно устранить нарушения, сделав "честные шаги навстречу украинскому законодательству".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Венгрия выдала десятки тысяч паспортов гражданам Украины, которые проживают в Закарпатской области.

Читайте такжеУкраинская власть не будет наказывать закарпатцев за двойное гражданство - Климкин

Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

Глава МИД еще раз подчеркнул, что согласно 19 статье закона Украины о гражданстве добровольное приобретение другого гражданства является основанием для потери гражданства Украины.

"Сознательные граждане, если они приобретают, они должны отказаться от этого гражданства. В этом случае такого не произошло. Мы знаем, что паспортов очень много. Я не хочу сознательно спекулировать... но речь идет о десятках тысяч паспортов", - отметил Климкин.

"Но в нашем законодательстве не предусмотрено наказание, если ты обычный гражданин. То есть, никто не придет и не потащит тебя, условно, в тюрьму. Хотя на венгерских сайтах вы сейчас можете прочитать все, что угодно", - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем он напомнил, что в статье 19 закона о госслужбе сказано, что государственный служащий не может иметь двойное гражданство.

"Тогда возникает вопрос, каким образом это будет реализовано с точки зрения администрирования? Мы знаем, что очень ограничено сейчас количество тех, кто состоит на государственной службе. Некоторые из них... уже соответствующим образом начали процесс ухода с государственной службы. И я считаю, что в данном случае это является очевидным нарушением украинского законодательства", - заявил Климкин.

"И сами граждане, и я их считаю украинскими гражданами, которые его нарушают, это нарушение должны устранить. Это в данном случае их дело, и нам это прекрасно понятно", - заявил Климкин.

"Я думаю, что после последних событий, те, кто понимают, что они имеют двойное гражданство, и они находятся на государственной службе, должны сами осуществить честные по отношению к украинскому законодательству шаги", - подчеркнул он.