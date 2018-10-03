В СБУ высказались о возможности уголовной ответственности за двойное гражданство

Несмотря на запрет двойного гражданства в Украине наказание за это правонарушение не предусмотрено законодательно.

Законодатели должны определиться с наказанием за двойное гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Так он ответил на вопрос журналистов о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье и призывах скрывать это от украинской власти.

"Здесь нужно исходить из нескольких аспектов. Во-первых, двойное гражданство у нас запрещено, но уголовной ответственности за него нет. И поэтому нашим законодателям надо определиться, является ли это уголовной ответственностью или нет. Мы однозначно отслеживаем процессы на Закарпатье с целью недопущения проявлений сепаратизма, недопущения преступлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины", - сказал Кононенко.

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Как сообщал УНИАН, о выдаче венгерских паспортов украинцам Закарпатья стало известно из видеозаписи, появившейся в интернете. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

Его венгерский коллега Петер Сийярто в ответ высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сегодня, 3 октября, Климкин заявил, что в Украине нужно начать основательную дискуссию по вопросу двойного гражданства. Он убежден, что можно найти решение, которое не повредит людям с двойным гражданством и освободит их от необходимости скрывать его.

Также Климкин отметил, что венгерский консул в Берегово и его руководители в Будапеште «прекрасно знали, что мы имеем возражения против предоставления нашим гражданам второго гражданства, поскольку Конституция и законодательство Украины предусматривают только одно единственное - украинское».

«То, что у нас не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности за двойное гражданство, сути дела не меняет. Нарушение остается нарушением, а недружественные действия - недружественными», - подчеркнул он.